Nicola: "La Cremonese è pronta per una Lazio solidissima"

"Affrontiamo una squadra costruita per stare stabilmente nelle zone alte della classifica. Il loro percorso recente è positivo e in casa riescono sempre a rendere la vita difficile a chiunque". Alla vigilia della trasferta della Cremonese all'Olimpico, Davide Nicola presenta così la Lazi: "Sarri è un allenatore di grande esperienza, capace di dare identità e ordine: la Lazio lavora molto bene di reparto, con una linea difensiva attenta sia nelle situazioni di palla aperta sia quando deve leggere la palla coperta. Sappiamo che sarà una partita complessa, perché gestiscono bene spazi e distanze".
Il tecnico grigiorosso entra poi nel dettaglio della partita. "Dovremo essere lucidi nel capire dove e quando affondare, occupando gli spazi che ci verranno concessi - dice -. Serviranno pazienza, calma e capacità di riconoscere il momento giusto per costruire le nostre azioni offensive. Allo stesso tempo sarà fondamentale sapere come posizionarci quando saranno loro ad avere il possesso. In settimana abbiamo lavorato molto su questi aspetti".
Nicola sottolinea anche l'aspetto mentale: "L'unico vero rischio è fare le cose senza la giusta convinzione. Abbiamo un'idea chiara: quando manca la qualità, abbassiamo la testa, lavoriamo e riproponiamo le soluzioni in modo migliore. La Lazio resta compatta, si muove come un blocco unico, quindi servirà un palleggio coraggioso ma soprattutto preciso".