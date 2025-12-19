Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nicola: "La Cremonese è pronta per una Lazio solidissima"

19 Dic 2025 - 18:17
© Getty Images

© Getty Images

"Affrontiamo una squadra costruita per stare stabilmente nelle zone alte della classifica. Il loro percorso recente è positivo e in casa riescono sempre a rendere la vita difficile a chiunque". Alla vigilia della trasferta della Cremonese all'Olimpico, Davide Nicola presenta così la Lazi: "Sarri è un allenatore di grande esperienza, capace di dare identità e ordine: la Lazio lavora molto bene di reparto, con una linea difensiva attenta sia nelle situazioni di palla aperta sia quando deve leggere la palla coperta. Sappiamo che sarà una partita complessa, perché gestiscono bene spazi e distanze".

Il tecnico grigiorosso entra poi nel dettaglio della partita. "Dovremo essere lucidi nel capire dove e quando affondare, occupando gli spazi che ci verranno concessi - dice -. Serviranno pazienza, calma e capacità di riconoscere il momento giusto per costruire le nostre azioni offensive. Allo stesso tempo sarà fondamentale sapere come posizionarci quando saranno loro ad avere il possesso. In settimana abbiamo lavorato molto su questi aspetti".

Nicola sottolinea anche l'aspetto mentale: "L'unico vero rischio è fare le cose senza la giusta convinzione. Abbiamo un'idea chiara: quando manca la qualità, abbassiamo la testa, lavoriamo e riproponiamo le soluzioni in modo migliore. La Lazio resta compatta, si muove come un blocco unico, quindi servirà un palleggio coraggioso ma soprattutto preciso". 

Ultimi video

02:20
Un'energia contagiosa

Un'energia contagiosa

01:27
35' | Gol di Orsolini (Bologna-Inter 1-1)

Orsolini su rigore regala il pareggio al Bologna

01:28
2' | Gol di Thuram (Bologna-Inter 0-1)

Thuram regala il vantaggio all'Inter dopo 2'

00:29
Orsolini carica il Bologna prima dell'Inter: "Ce lo meritiamo più di loro"

Orsolini carica il Bologna prima dell'Inter: "Ce lo meritiamo più di loro"

02:11
De Siervo: "Varie richieste per ospitare la prossima Supercoppa"

De Siervo: "Varie richieste per ospitare la prossima Supercoppa"

04:39
Marotta: "Pronti a essere protagonisti"

Marotta: "Pronti a essere protagonisti"

03:23
Di Vaio: "Voglia di fare una grande gara"

Di Vaio: "Voglia di fare una grande gara"

03:44
Buffon: "Stiamo vivendo un evento entusiasmante"

Buffon: "Stage azzurro importante ma complicato: qualcosa ci inventeremo"

00:44
Materazzi: "Inter più forte dell'anno scorso? Lo deve dimostrare"

Materazzi: "Inter più forte dell'anno scorso? Lo deve dimostrare"

00:22
Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Rabbia Allegri: prima insulta Oriali, poi a fine partita non saluta Conte. Ma ora rischia la sanzione

01:26
DICH GILARDINO PRE CAGLIARI DICH

Gilardino: "Ho messo tutti sulla corda"

01:04
DICH NICOLA PRE LAZIO DICH

Nicola: "Vogliamo rompere le scatole a tutti"

00:31
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

01:41
La vigilia dell'Inter

La vigilia dell'Inter

01:47
Bologna sogna la finale

Bologna sogna la finale

02:20
Un'energia contagiosa

Un'energia contagiosa

I più visti di Calcio

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:43
Bologna-Inter, Supercoppa italiana: infortunio alla spalla per Bernardeschi
20:21
Il doppio ex Pjanic: "La Roma può giocarsela con la Juve"
19:06
Caso plusvalenze, Udinese: "Correttezza e trasparenza nostro operato"
19:04
Figc, Mario Beretta nuovo presidente del settore tecnico
18:17
Nicola: "La Cremonese è pronta per una Lazio solidissima"