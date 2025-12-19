Nicola: "La Cremonese è pronta per una Lazio solidissima"

"Affrontiamo una squadra costruita per stare stabilmente nelle zone alte della classifica. Il loro percorso recente è positivo e in casa riescono sempre a rendere la vita difficile a chiunque". Alla vigilia della trasferta della Cremonese all'Olimpico, Davide Nicola presenta così la Lazi: "Sarri è un allenatore di grande esperienza, capace di dare identità e ordine: la Lazio lavora molto bene di reparto, con una linea difensiva attenta sia nelle situazioni di palla aperta sia quando deve leggere la palla coperta. Sappiamo che sarà una partita complessa, perché gestiscono bene spazi e distanze".