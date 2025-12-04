Logo SportMediaset

CUORE D'ORO

Roma, salta la festa di Natale: i Friedkin donano il budget in beneficenza

Scelta di cuore dei proprietari giallorossi: i fondi destinati alla serata natalizia andranno all'Ospedale Bambino Gesù, Telethon e all'associazione Andrea Tudisco

di Redazione
04 Dic 2025 - 16:41

Quest'anno niente festa di Natale in grande stile per la Roma. Dan e Ryan Friedkin hanno deciso che il budget destinato alla serata di auguri verrà donato in beneficenza all'Ospedale Bambino Gesù, Telethon e all'associazione Andrea Tudisco. E, contrariamente a quanto si possa immaginare, la cifra che arriverà a queste associazioni non sarà banale: le grandi società, di calcio ma non solo, spendono centinaia di migliaia di euro per organizzare queste feste tra location, buffet, e intrattenimento. I Firiedkin avevano abituato a serata in grande stile da quando hanno acquistato la Roma ma quest'anno hanno optato per un bel gesto per chi è meno fortunato

Calciatori, staff e dirigenti giallorossi avranno comunque modo di festeggiare insieme: al posto della canonica festa in grande stile ci sarà un semplice e ben più sobrio brindisi, molto probabilmente nel centro sportivo di Trigoria.  Una scelta di cuore che, a Natale, assume un significato ancora più grande. 

roma
festa natale
beneficenza

