Roma, salta la festa di Natale: i Friedkin donano il budget in beneficenza

Quest'anno niente festa di Natale in grande stile per la Roma. Dan e Ryan Friedkin hanno deciso che il budget destinato alla serata di auguri verrà donato in beneficenza all'Ospedale Bambino Gesù, Telethon e all'associazione Andrea Tudisco. E, contrariamente a quanto si possa immaginare, la cifra che arriverà a queste associazioni non sarà banale: le grandi società, di calcio ma non solo, spendono centinaia di migliaia di euro per organizzare queste feste tra location, buffet, e intrattenimento. I Firiedkin avevano abituato a serata in grande stile da quando hanno acquistato la Roma ma quest'anno hanno optato per un bel gesto per chi è meno fortunato.