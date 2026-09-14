Roma, Dybala a secco da otto mesi: ma il Torino porta bene alla Joya
Paulo Dybala ha iniziato alla grande la sua stagione, ma il gol manca da otto mesi. La Joya ci riproverà oggi col Torino per sfatare un tabù.. con una coincidenza che riguarda proprio i granata
In questo avvio di campionato il mancino di Paulo Dybala si sta distinguendo per l'altruismo. Sono già quattro gli assist che portano la firma dell'argentino. Libero dai soliti problemi fisici (almeno per il momento), la Joya si sta rivelando l'uomo in più per Gasperini. Ma c'è qualcosa che manca tremendamente all'ex Juventus per dirsi completamente rinato.
Ed è ciò che nel calcio conta più di tutto: il gol. Un vecchio amico con cui Dybala ha perso i contatti. Sono trascorsi quasi otto mesi dall'ultima Joya. Era il 18 gennaio. E il caso vuole che l'ultima avversaria ad aver assistito da vicino a una rete dell'attaccante fu proprio il Torino, sconfitto per 2-0 nell'ultimo confronto andato in scena all'"Olimpico - Grande Torino".
L'altro marcatore? Chiaramente Donyell Malen. L'olandese, ufficializzato dal club appena due giorni prima, non ci aveva messo molto a farsi conoscere dai suoi nuovi tifosi. Fu il primo segnale del feeling che stava nascendo tra i due. Un'intesa certificata, se vogliamo, anche da questa particolare coincidenza. A quasi otto mesi da allora, Paulo andrà alla ricerca della prima soddisfazione personale della stagione, lì dove esibì la Dybala mask l'ultima volta.