Roma, Dybala a secco da otto mesi: ma il Torino porta bene alla Joya

Ed è ciò che nel calcio conta più di tutto: il gol. Un vecchio amico con cui Dybala ha perso i contatti. Sono trascorsi quasi otto mesi dall'ultima Joya. Era il 18 gennaio. E il caso vuole che l'ultima avversaria ad aver assistito da vicino a una rete dell'attaccante fu proprio il Torino, sconfitto per 2-0 nell'ultimo confronto andato in scena all'"Olimpico - Grande Torino".