Gasperini: "Pari che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo. Sui gol a inizio ripresa... "

"Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo caso e con questo ambiente. Nonostante giocassero in casa si sono chiusi molto avendo giocatori forti in contropiede. Nonostante tutto abbiamo fatto una buona gara, è uscito questo pareggio che per la classifica serve a raggiungere gli obiettivi". Lo ha detto l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Fenerbahce in Champions League.