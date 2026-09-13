Gasperini: "Dybala se sta bene gioca, i numeri di Malen fuori dal normale. Pellegrini è convocato"

Alla domanda su De Roon risponde così: "E' stato un giocatore che per anni ha portato il nome dell'Atalanta in alto per il mondo, facendo qualcosa di straordinario. Ora è con noi ed è una fortuna, purtroppo non è stata una scelta sua. Non rientrava nei piani dell'Atalanta e cosa doveva fare? Non giocare più per altre società? Io sono contento sia qui con noi, sarà importantissimo. Lui non è una banderina ma uno striscione a tutta curva per quella squadra e quella città. Ora sta crescendo di condizione e sarà importante per noi". Dybala? Se sta bene gioca sempre, non c'è nessun dubbio. Se uno sta bene gioca, se ha bisogna di riposare allora è giusto che abbia tempo. Domani troveremo una squadra determinata e se non stai bene, in Italia come in Europa, non puoi avere la presunzione di vincere. E a Torino servirà una gran partita per farlo come sempre. L'unica cosa che dovremo fare è dimenticarci l'ultima gara giocata. Domani dovremo essere a posto. Castro è un giocatore importante, sono felice sia con noi. Bisogna uscire fuori dalla mentalità che se non gioca dal primo minuto allora non sta facendo bene. Mi pare sia entrato sempre, lui come Mora. E domani recuperiamo anche Pellegrini, lo convoco per il Torino. Forse per la prima volta ci siamo veramente tutti. Lulli era influenzato, oggi mi sembra stia meglio. A quel punto tutti i giocatori di movimento possono fare al meglio delle loro possibilità. L'unico dubbio riguarda Koné ma potrebbe esserci. Subiamo gol sempre dopo l'intervallo? Non saprei, sono state due partite complessivamente giocate bene. Cercheremo di stare più attenti, ma l'importante è non prenderli".