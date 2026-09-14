Marcelo Gallardo nuovo ct dell'Ecuador

Marcelo Gallardo è il nuovo allenatore dell'Ecuador con "l'obiettivo di guodare la squadra alla Coppa del mondo 2030". Lo ha annunciato la Federcalcio ecuadoriana. In questi anni il 50enne argentino ha guidato con successo il River Plate, ma è alla sua prima esperienza su una panchina di una nazionale. Gallardo prende il posto di Sebastian Beccacece, che paga l'eliminazione ai Mondiali contro i padroni di casa del Messico. "Abbiamo scelto Marcello Gallardo non per quello che ha vinto, ma per tutto quello che rappresenta. Benvenuto in Ecuador, Marcelo": ha detto Francisco Egas, presidente della Federcalcio ecuadoriana. Gallardo è l'allenatore più vincente nella storia del River Plate con 14 trofei conquistati, incluse due Coppe LIbertadores. L'Ecuador negli ultimi anni è diventata una della Nazionali più forti del Sudamerica, centrando il pass per la Coppa del Mondo 2026 con il secondo posto nel giorne di qualificazione alle spalle dell'Argentina. Tra le sue stelle ci sono Piero Hincapie e Willian Pacho.