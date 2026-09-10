L'ANALISI

Roma a due volti: prima bella e intraprendente, poi svuotata. La strada però è quella giusta

Gli uomini di Gasp nel primo tempo tengono il campo con personalità, poi il calo nella ripresa costa il pari dei turchi

di Matteo Dotto
10 Set 2026 - 23:04
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C'è il sospetto che nell'intervallo - anziché il classico the caldo - ai giocatori della Roma sia stata somministrata una massiccia dose di camomilla. Perché altrimenti non si spiega quel rientro in campo nella ripresa, avanti di un gol, così mollo che ha fatto pervenire al pareggio un Fenerbahce che poi con Muriqi poco dopo ha gettato alle ortiche la rete del sorpasso. Una Roma bella e intraprendente nel primo tempo, che magari non ha creato tantissime occasioni (la più limpida, prima del gol di Cristante, è capitata sul destro di Dybala) ma che ha tenuto benissimo il campo con personalità. Poi nel primo terzo del secondo tempo la squadra giallorossa è stata passiva, svuotata: invece di provare a chiudere la partita ha lasciato tempo e spazio ai turchi che - dopo il gol di Brown - hanno rischiato di passare addirittura in vantaggio. Poi i ragazzi di Gasp si sono risvegliati, hanno provato a riprendere in mano il pallino del gioco dando l'impressione che con un po' di cattiveria in più la partita si sarebbe potuta portare a casa. Strano il cambio Pisilli per Kone, strano che non ci sia stato qualche minuto per Castro, così brillante e intraprendente nella sfida contro l'Atalanta.

Un punto comunque che fa muovere la classifica, come si diceva un tempo. E adesso - in attesa il mese prossimo dell'eurodebutto casalingo contro il Real dell'amico Mourinho - la testa deve giocoforza tornare al campionato. Lunedì prossimo la trasferta di Torino contro i granata, sempre suggestiva per Gasperini (torinese di Grugliasco) e per i due ex juventini Dybala e Soulè. 

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