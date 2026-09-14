Brasile, Ancelotti conferma la fine del ciclo Neymar in nazionale

Il commissario tecnico della nazionale di calcio brasiliana, Carlo Ancelotti, ha ribadito che darà "priorità ai giovani" nel ricostruire la squadra e confermato la fine del ciclo di Neymar, oggetto di critiche per la sua scarsa prestazione ai recenti Mondiali. "Meritava di esserci per le sue qualità. Neymar ha già confermato di non voler tornare in nazionale", ha detto il ct durante un'intervista a Cnn Esportes.
"Non può essere sostituito, perché era un talento straordinario e unico. Dunque, un giocatore insostituibile", ha aggiunto Ancelotti, difendendo la scelta di aver convocato la stella del Santos all'ultima Coppa del mondo. Il rinnovamento della nazionale brasiliana, intanto, è già iniziato con l'inserimento di diversi volti nuovi - per lo più giovani - nelle ultime convocazioni.
"Credo che si debba procedere passo dopo passo. In questo momento - per la prima partita e per le successive amichevoli che porteranno ai Mondiali - dobbiamo concentrarci sui giovani che potrebbero far parte del futuro: i nati nel 2004, 2005 e 2006. Abbiamo giocatori di grande talento nati nel 2008 che ancora non giocano, ma che potrebbero farlo", ha affermato Ancelotti.