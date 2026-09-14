Brasile, Ancelotti conferma la fine del ciclo Neymar in nazionale

"Non può essere sostituito, perché era un talento straordinario e unico. Dunque, un giocatore insostituibile", ha aggiunto Ancelotti, difendendo la scelta di aver convocato la stella del Santos all'ultima Coppa del mondo. Il rinnovamento della nazionale brasiliana, intanto, è già iniziato con l'inserimento di diversi volti nuovi - per lo più giovani - nelle ultime convocazioni.