Juventus, Carnevali: "L'Europa League per noi può essere un'opportunità"

L'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport del momento dei bianconeri e delle prospettive future: "Il risultato di ieri è negativo, ma sappiamo che fa parte di un percorso di crescita che abbiamo iniziato consapevolmente. Abbiamo perso equilibrio per cercare di vincere la partita, di positivo mi tengo questo spirito".
Poi, sull'Europa League: "Per noi può essere un'opportunità, è una competizione importante e vogliamo cercare di trarne il massimo risultato. Per lo scudetto credo ci sia ancora tanto da lavorare".