Juventus, Carnevali: "L'Europa League per noi può essere un'opportunità"

L'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport del momento dei bianconeri e delle prospettive future: "Il risultato di ieri è negativo, ma sappiamo che fa parte di un percorso di crescita che abbiamo iniziato consapevolmente. Abbiamo perso equilibrio per cercare di vincere la partita, di positivo mi tengo questo spirito".