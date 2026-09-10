C'è un Paratici che gode! Chi è il figlio del ds della Fiorentina che ha trascinato la Roma in Youth League

Per un Paratici alle prese con un periodo complicato alla Fiorentina, c'è n'è un altro che sorride. Parliamo di Lorenzo, figlio dell'attuale ds viola, che quest'oggi ha trascinato la Roma alla vittoria in Youth League. È stato il gol dell'attaccante classe 2008 a iniziare la rimonta giallorossa contro il Fenerbahce (i capitolini erano sotto di due gol), completata poi dalle reti di Guaglianone, Maccaroni e Falcetta. Paratici, di proprietà della Sampdoria, è tornato in prestito (con diritto di riscatto) nel finale dell'ultimo mercato: la Roma ha deciso di puntare ancora su di lui dopo la scorsa stagione vissuta proprio nella Capitale.