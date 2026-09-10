ROMA

C'è un Paratici che gode! Chi è il figlio del ds della Fiorentina che ha trascinato la Roma in Youth League

Il 17enne ha contribuito al successo dei giallorossi ai danni del Fenerbahce per 4-2

10 Set 2026 - 19:56
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Per un Paratici alle prese con un periodo complicato alla Fiorentina, c'è n'è un altro che sorride. Parliamo di Lorenzo, figlio dell'attuale ds viola, che quest'oggi ha trascinato la Roma alla vittoria in Youth League. È stato il gol dell'attaccante classe 2008 a iniziare la rimonta giallorossa contro il Fenerbahce (i capitolini erano sotto di due gol), completata poi dalle reti di Guaglianone, Maccaroni e Falcetta. Paratici, di proprietà della Sampdoria, è tornato in prestito (con diritto di riscatto) nel finale dell'ultimo mercato: la Roma ha deciso di puntare ancora su di lui dopo la scorsa stagione vissuta proprio nella Capitale.

Proprio un anno fa Paratici aveva disputato un'amichevole in prima squadra sotto gli occhi di Gasperini: tre le reti con al fianco Paulo Dybala, il suo idolo sin da piccolo. In tanti infatti, ricordano la foto da piccolo dell'attuale 17enne con la Joya, appena sbarcata a Torino. Ai tempi l'argentino stava iniziando la sua avventura alla Juventus con Paratici ds. Adesso Paratici punta a giocarci nuovamente assieme, magari in un match ufficiale. 

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