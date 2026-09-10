LE PAGELLE

Fenerbahçe -Roma, le pagelle: per Cristante prima gioia Champions. Muriqi non la vede mai

Il centrocampista al primo gol nella massima competizione europea. Il difensore ivoriano non sbava. L'ex Lazio non la vede mai

di Matteo Dotto
10 Set 2026 - 22:06
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FENERBAHCE

EDERSON 6 - Non ha grandi occasioni di mettersi in mostra e neppure colpe particolari sul gol di Cristante.

MULDUR MERT 5.5 - L'ex Sassuolo tiene la posizione.

SKRINIAR 6 - Roccioso come sempre, ringhia ma fa anche qualche errore per eccesso di foga.

AKE 5.5 - Qualche sbavatura, nel complesso la porta a casa.

BROWN 6.5 - Difensore col vizio del gol, si fa trovare pronto in un'inconsueta posizione da centravanti.

KANTE 6.5 - Il motorino del Leicester scudettato di Ranieri a 35 anni continua a macinare chilometri. E regala un paio di giocate interessanti.

ISMAIL YUKSEK 6 - La carta a sorpresa di Kantal, alla fine non incide più di tanto. 

BARTUG ELMAZ 6 - Partita onesta, senza infamia e senza lode (dal 17 st MERKAN LEVENT 5.5 Si vede poco)

GREENWOOD 6.5 - Croce e delizia: belle giocate, qualche eccesso di individualismo, pesca comunque bene Brown per l'1-1.

KEREM AKTURKOGLU 6 - Giocatore di sostanza, si becca un giallo per proteste. (dal 27 st AYDIN 5.5 Va vicino al gol vittoria ma spreca il match ball). 

VEDAT MURIQI 4 - Non la vede mai, è sempre quello della Lazio: grande e grosso, ciula e goffo. Si divora di destro un gol nell'unica occasione che sfugge a Ndicka. (dal 27 st LUKAKU 6 - Fa più paura lui in una ventina di minuti che Muriqi in 70).

All. KARTAL 6 - Il suo Fener ha una bella reazione nel secondo tempo.

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ROMA

SVILAR 6.5 - Non può nulla sul gol, è bravo a murare un paio di tentativi pericolosi e ha grande tempismo nelle uscite anche... di testa.

MANCINI 5.5 - Esce male dalla posizione in occasione del gol dell'1-1, peccato perchè in proiezione offensiva non aveva fatto male (dal 29 st BALERDI 6.5 - Pochi minuti ma una grande chiusura difensiva).

NDICKA 7.5 - Semplicemente perfetto: annulla Muriqi senza fare quasi mai fallo, fatica un po' di più su Lukaku. Prestazione di grande sostanza.

HERMOSO 6 - Si guadagna la sufficienza

RENSCH 5.5 - Partita anonima, difende maluccio - salvo quando disturba Aydine - e non porta grandi idee in avanti (dal 29 st MOLINA SV)

CRISTANTE 7 - La Champions gli fa bene: da ragazzino ai tempi del Milan debuttò a soli 16 anni (prima che in campionato), a Istanbul segna il suo primo gol nella manifestazione. Di testa le prende tutte, qualche lancio fuori misura. 

KONE 6.5 - In mezzo il solito leone: corre, contrasta e imposta. Il cambio si giustifica solo per problemi fisici. (dal 7 st PISILLI 6 - Quasi un tempo per lui, non determina ma neanche fa danni).

WESLEY 5 - Si perde Brown sul gol del pareggio, pasticcia troppo con il pallone e rischia di servire a Muldur la palla del raddoppio.

DYBALA 6.5 - Qualche guizzo, qualche pausa, spreca un gol sullo 0-0: del resto il suo destro non è all'altezza del sinistro. Pecca di altruismo quando dalla sua mattonella inventa uno schema per mandare al tiro Malen. Tiene comunque bene i 90 minuti.

SOULE 5.5 - Tocca tanti palloni ma ne perde troppi. Qualche idea qua e là ma il debutto giallorosso in Champions non è da ricordare (dal 29 st MORA SV)

MALEN 6.5 - Ha tanti meriti nel creare la rete di Cristante, per il resto gioca troppo defilato sulla sinistra (un po' come nella nazionale olandese) (dal 40 st DE ROON SV)

All. GASPERINI 6.5 - La media tra il 7 del primo tempo e il 6 stiracchiato della ripresa. Una Roma a due facce, personalità e... paura di vincere.

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