Serie A: oggi in campo Como, Roma e Inter

Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Sassuolo-JUventus 3-2. Questo il programma di oggi: ore 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, ore 20.45 Inter-Udinese Quarta giornata. Venezia-Fiorentina 2-4; Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2; Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo-Juventus 3-2; Lunedì 14 settembre: ore 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, ore 20.45 Inter-Udinese Classifica: Lazio 10, Cagliari, Inter, Roma 9, Milan 8, Como, Juventus, Frosinone, Sassuolo 7, Atalanta, Lecce, Napoli 6, Udinese 4, Torino, Fiorentina 3, Parma, Monza, Bologna, Genoa 1, Venezia 0. Quinta giornata Venerdì 18 settembre: ore 20.45 Monza-Sassuolo; Sabato 19 settembre: ore 15.00 Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, ore 18.00 Roma-Inter, ore 20.45 Venezia-Lazio; Domenica 20 settembre: ore 12.30 Fiorentina-Napoli, ore 15.00 Frosinone-Como, Parma-Genoa, ore 18.00 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Milan-Lecce.