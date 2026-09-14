Serie A: oggi in campo Como, Roma e Inter

14 Set 2026 - 09:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Sassuolo-JUventus 3-2. Questo il programma di oggi: ore 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, ore 20.45 Inter-Udinese Quarta giornata. Venezia-Fiorentina 2-4; Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2; Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo-Juventus 3-2; Lunedì 14 settembre: ore 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, ore 20.45 Inter-Udinese Classifica: Lazio 10, Cagliari, Inter, Roma 9, Milan 8, Como, Juventus, Frosinone, Sassuolo 7, Atalanta, Lecce, Napoli 6, Udinese 4, Torino, Fiorentina 3, Parma, Monza, Bologna, Genoa 1, Venezia 0. Quinta giornata Venerdì 18 settembre: ore 20.45 Monza-Sassuolo; Sabato 19 settembre: ore 15.00 Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, ore 18.00 Roma-Inter, ore 20.45 Venezia-Lazio; Domenica 20 settembre: ore 12.30 Fiorentina-Napoli, ore 15.00 Frosinone-Como, Parma-Genoa, ore 18.00 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Milan-Lecce.

Ultimi video

01:24
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

00:17
Fiorentina-Pisa: martedì alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Pisa: martedì alle 21.00 su Italia 1

01:48
MCH NKUNKU A SEGNO COL LIPSIA 14/9 MCH

Milan, guarda Nkunku: a segno con il Lipsia

02:37
Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

01:12
Lecce-Monza 3-2: gli highlights

Lecce-Monza 3-2: gli highlights

02:50
Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

04:11
Sassuolo-Juventus 3-2: gli highlights

Sassuolo-Juventus 3-2: gli highlights

02:43
Lazio-Milan 2-2: gli highlights

Lazio-Milan 2-2: gli highlights

02:17
Spalletti: "Ho detto io ai giocatori di provare a vincerla"

Spalletti: "Ho detto io ai giocatori di provare a vincerla"

01:44
Aquilani: "I ragazzi ci devono credere: possiamo giocarcela con le big"

Aquilani: "I ragazzi ci devono credere: possiamo giocarcela con le big"

02:41
Vicario: "Momento difficile, dobbiamo metterci la faccia"

Vicario: "Momento difficile, dobbiamo metterci la faccia"

01:43
DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

00:36
DICH CUESTA PRE COMO 13/9 DICH

Cuesta verso il Como: "Pronti per una partita molto difficile"

01:33
DICH CHIVU SU VAR DICH

Chivu: "Senza Var c'è più intensità nel gioco"

01:24
DICH CHIVU SU SQUADRA DICH

Chivu: "La squadra è serena. Ma pensiamo solo alla crescita"

01:24
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

I più visti di Calcio

DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:23
Premier League, Pro Ref ammette: "Il gol di Haaland era da annullare"
 Neymar (Brasile)
10:01
Brasile, Ancelotti conferma la fine del ciclo Neymar in nazionale
09:59
Juventus, Carnevali: "L'Europa League per noi può essere un'opportunità"
09:59
Serie A: oggi in campo Como, Roma e Inter
09:23
Marcelo Gallardo nuovo ct dell'Ecuador