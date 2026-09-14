Premier League, Pro Ref ammette: "Il gol di Haaland era da annullare"

14 Set 2026 - 10:23
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La Pro Ref, responsabile del settore arbitrale della Premier Leage, ha ammesso che il gol vittoria di Erling Haaland nel derby di Manchester di domenica non avrebbe dovuto essere convalidato, poiché il Var ha stabilito che Enzo Fernàndez non stava interferendo con l'azione nella fase precedente alla realizzazione. Lo riporta il Guardian. La rete di Haaland all'Old Trafford, al 60', era stata in un primo momento annullata per fuorigioco, salvo poi venire convalidata dopo l'intervento del Var. Il nodo era la posizione di Enzo Fernàndez dopo la deviazione di Patrick Dorgu su cross di Josko Gvardiol. Nella lettura del Var Fernàndez non ha interferito nell'azione, nonostante il centrocampista argentino venisse marcato dal connazionale Lisandro Martínez.

La spiegazione

 Un comunicato della Pro Ref ha dichiarato: "A seguito dell'episodio avvenuto al 60° minuto della partita di Premier League di domenica tra Manchester United e Manchester City all'Old Trafford, possiamo fornire chiarimenti in merito al gol convalidato a Erling Haaland. La decisione in campo era di fuorigioco per Haaland, ma il Var ha verificato che il giocatore si trovava in posizione regolare. Nella stessa azione, è stato accertato che Fernàndez non ha toccato il pallone e quindi qualsiasi infrazione di fuorigioco è soggettiva; tuttavia, in questa occasione, il Var non ha riconosciuto il probabile impatto della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione sul campo. Abbiamo contattato il Manchester United questa sera per riconoscere quello che consideriamo un errore di valutazione. Verrà avviata un'indagine sull'accaduto".

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