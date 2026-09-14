Premier League, Pro Ref ammette: "Il gol di Haaland era da annullare"

Un comunicato della Pro Ref ha dichiarato: "A seguito dell'episodio avvenuto al 60° minuto della partita di Premier League di domenica tra Manchester United e Manchester City all'Old Trafford, possiamo fornire chiarimenti in merito al gol convalidato a Erling Haaland. La decisione in campo era di fuorigioco per Haaland, ma il Var ha verificato che il giocatore si trovava in posizione regolare. Nella stessa azione, è stato accertato che Fernàndez non ha toccato il pallone e quindi qualsiasi infrazione di fuorigioco è soggettiva; tuttavia, in questa occasione, il Var non ha riconosciuto il probabile impatto della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione sul campo. Abbiamo contattato il Manchester United questa sera per riconoscere quello che consideriamo un errore di valutazione. Verrà avviata un'indagine sull'accaduto".