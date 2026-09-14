L'Inter ospita l'Udinese e la Roma va a Torino: qualche dubbio per Chivu e Gasp, e sabato saranno faccia a faccia...

Inter e Roma chiuderanno la quarta giornata di Serie A, rispettivamente contro Udinese e Torino, con l'obiettivo di portare a casa il quarto successo consecutivo e mantenere la testa della classifica. Serve per aumentare la fiducia, per trovare continuità e per arrivare con il morale a mille allo scontro diretto di sabato. Prima, però, le partite di oggi che possono riservare più di qualche insidia. Gasp e Chivu pensano a chi schierare, e forse un occhio è già a sabato.
Qui Inter
Chivu potrebbe schierare il suo terzetto ideale con Akanji, Stones e Bastoni. Una difesa diversa per due terzi rispetto a quella vista in Champions, ma che potrebbe rilanciare Akanji e velocizzare l'inserimento di Stones. Qualche ballottaggio anche a centrocampo, dove Sucic e Jones scalpitano per una maglia da titolari. Il punto più delicato è legato alla gestione di Dimarco. L'esterno sta bene e ha smaltito la distorsione al ginocchio, in teoria sarebbe pronto per scendere in campo, ma difficilmente Chivu affretterà i tempi: l'obiettivo, infatti, è sempre stato quello di averlo al top per la sfida contro la Roma di sabato.
Qui Roma
In casa giallorossa, invece, la questione centrale è legata sempre a Dybala. L'argentino, che non ha mai avuto grande continuità, ora sempre essere in forma e Gasperini vuole dargli continuità: "Se Dybala sta bene, gioca. Perché dovrei farlo riposare? Se un giocatore sta bene, va sfruttata la sua condizione". Alte probabilità, quindi, di vederlo titolare. Potrebbero riposare Koné, alle prese con qualche fastidio al ginocchio, e Mancini, un po' appannato nella prima uscita di Champions. Al loro posto scalpitano Pisilli e Balerdi.