L'Inter ospita l'Udinese e la Roma va a Torino: qualche dubbio per Chivu e Gasp, e sabato saranno faccia a faccia...

Chivu potrebbe schierare il suo terzetto ideale con Akanji, Stones e Bastoni. Una difesa diversa per due terzi rispetto a quella vista in Champions, ma che potrebbe rilanciare Akanji e velocizzare l'inserimento di Stones. Qualche ballottaggio anche a centrocampo, dove Sucic e Jones scalpitano per una maglia da titolari. Il punto più delicato è legato alla gestione di Dimarco. L'esterno sta bene e ha smaltito la distorsione al ginocchio, in teoria sarebbe pronto per scendere in campo, ma difficilmente Chivu affretterà i tempi: l'obiettivo, infatti, è sempre stato quello di averlo al top per la sfida contro la Roma di sabato.