Manfredonia apre le porte alla vela giovanile: il Golfo ospita i Campionati Italiani
La competizione si svolgerà dal 5 al 10 settembre e offrirà ad atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie un’ottima occasione per scoprire il territorio
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Dal 5 al 10 settembre 2026 il Golfo di Manfredonia si prepara a diventare il punto di riferimento per la vela giovanile italiana. La città pugliese ospiterà infatti i Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio, una delle principali manifestazioni del calendario nazionale dedicato alle nuove generazioni della vela. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con la VIII Zona FIV e con il supporto del Gargano Sailing Club, e porterà sul territorio giovani atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie provenienti da diverse regioni d’Italia.
Sport e scoperta del territorio
Per i giovani velisti la competizione rappresenterà una prova complessa, fatta di tecnica, concentrazione e capacità di interpretare la direzione del vento e le condizioni del mare. Per chi accompagnerà gli atleti, invece, la trasferta sportiva sarà l'occasione per scoprire una delle aree più suggestive della Puglia.
Le bellezze di Manfredonia
Manfredonia, con la sua posizione affacciata sul mare, costituisce la naturale porta d'accesso al Gargano. Il rapporto con l'Adriatico è il cuore identitario della città, legato a una storia secolare fatta di navigazione, pesca e vita portuale. Il centro cittadino offre un percorso ricco di fascino che parte dal Castello Svevo-Angioino-Aragonese e si snoda tra il lungomare, il porto e le piazze storiche. A completare il soggiorno c'è un'importante tradizione gastronomica che porta in tavola i sapori più autentici del territorio, unendo il pescato fresco alle ricette tradizionali come la farrata, il polpo alla pignata, la ciambotta e le classiche orecchiette con la rucola selvatica.
Un itinerario variegato
La particolare geografia della zona permette inoltre di variare l'itinerario nel giro di pochissimi chilometri. Dalle spiagge e dalle acque del Golfo si passa rapidamente ai paesaggi collinari e agli ambienti naturali protetti del Parco Nazionale del Gargano. Muovendosi verso l'interno si possono raggiungere destinazioni di grande valore storico e spirituale come Monte Sant'Angelo, patrimonio mondiale UNESCO, e San Giovanni Rotondo. Percorrendo la costa verso nord, il viaggio prosegue invece tra Mattinata, Peschici e Vieste, lungo un litorale caratterizzato da falesie a picco sul mare, calette nascoste, antichi borghi e i tradizionali trabucchi in legno sporgenti sull'acqua. In questo modo, il grande appuntamento sportivo della vela diventa anche una concreta opportunità per esplorare l'intero territorio garganico.