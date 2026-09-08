Manfredonia apre le porte alla vela giovanile: il Golfo ospita i Campionati Italiani

La particolare geografia della zona permette inoltre di variare l'itinerario nel giro di pochissimi chilometri. Dalle spiagge e dalle acque del Golfo si passa rapidamente ai paesaggi collinari e agli ambienti naturali protetti del Parco Nazionale del Gargano. Muovendosi verso l'interno si possono raggiungere destinazioni di grande valore storico e spirituale come Monte Sant'Angelo, patrimonio mondiale UNESCO, e San Giovanni Rotondo. Percorrendo la costa verso nord, il viaggio prosegue invece tra Mattinata, Peschici e Vieste, lungo un litorale caratterizzato da falesie a picco sul mare, calette nascoste, antichi borghi e i tradizionali trabucchi in legno sporgenti sull'acqua. In questo modo, il grande appuntamento sportivo della vela diventa anche una concreta opportunità per esplorare l'intero territorio garganico.

