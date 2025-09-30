Dovbyk prima scelta? L'ucraino si è sbloccato e adesso Gasp lo preferisce a Ferguson

Il dualismo tra le punte giallorosse si riaccende dopo il gol messo a segno da Dovbyk contro il Verona
"Non ho mai avuto intenzione di far entrare Dovbyk oggi, voglio vederlo attivo in allenamento, dinamico e convinto". Il 14 settembre, Gian Piero Gasperini pronunciava queste parole nei confronti di Artem Dovbyk, parole da cui traspariva insoddisfazione per le prestazioni dell'attaccante ucraino, che sembrava essere a un passo dalla bocciatura definitiva da parte del suo allenatore, e la scelta di iniziare la partita contro il Torino senza punte, facendo entrare il solo Ferguson, ne è stata una chiara dimostrazione.
Sono passate poco più di due settimane e la situazione sembra essersi quasi capovolta. L'anonimo Dovbyk visto nelle prime uscite stagionali ha alzato progressivamente i ritmi in campo, prima nel derby e poi a Nizza, fino a trovare il primo gol e una prestazione convincente domenica scorsa contro il Verona. Chiaramente l'ucraino deve ancora lavorare molto per soddisfare a pieno le richieste di un tecnico esigente come Gasperini, ma qualche passo avanti si è visto: giocate spalle alla porta, assist ai compagni e, soprattutto, il colpo di testa che ha regalato il preziosissimo gol del vantaggio ai giallorossi.
Adesso le gerarchie potrebbero essere messe nuovamente in discussione. Ferguson, nelle prime giornate, era sembrato più capace di entrare nei meccanismi di gioco e più pericoloso in zona offensiva, ma non trovare la via della rete non lo ha aiutato a convincere fino in fondo. Sono proprio i gol, infatti, a dare sempre ragione agli attaccanti, e Dovbyk è riuscito a sbloccarsi prima. Adesso Gasperini inizia a vedere l'ucraino come una prima scelta, anche per dargli fiducia e provare a ottenere continuità di rendimento e realizzazione da parte di una delle due punte che sarebbe fondamentale in un attacco incerto (5 gol in 5 partite) come quello della Roma.
