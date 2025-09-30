Dovbyk prima scelta? L'ucraino si è sbloccato e adesso Gasp lo preferisce a Ferguson

Adesso le gerarchie potrebbero essere messe nuovamente in discussione. Ferguson, nelle prime giornate, era sembrato più capace di entrare nei meccanismi di gioco e più pericoloso in zona offensiva, ma non trovare la via della rete non lo ha aiutato a convincere fino in fondo. Sono proprio i gol, infatti, a dare sempre ragione agli attaccanti, e Dovbyk è riuscito a sbloccarsi prima. Adesso Gasperini inizia a vedere l'ucraino come una prima scelta, anche per dargli fiducia e provare a ottenere continuità di rendimento e realizzazione da parte di una delle due punte che sarebbe fondamentale in un attacco incerto (5 gol in 5 partite) come quello della Roma.