I Friedkin tornano all'Olimpico, Ryan in tribuna per Roma-Sassuolo

I Friedkin tornano allo stadio. Nello specifico, il figlio Ryan, vicepresidente della Roma, presente sugli spalti dell'Olimpico per la gara contro il Sassuolo. Già da alcuni giorni la proprietà americana è infatti a Trigoria per manifestare la propria vicinanza alla squadra e con Ryan Friedkin sono presenti anche il senior advisor, Claudio Ranieri e il diesse Frederic Massara. In tribuna, poi, presente anche Edoardo Bove. Per lui lunghi applausi dei tifosi giallorossi nel momento in cui è stato inquadrato dai maxi schermi dello stadio. Il centrocampista in questi giorni sta trattando la rescissione con la Roma, con le parti sono che vicine a trovare un accordo.