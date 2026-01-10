Udinese, Runjaic: "Sui gol commessi errori evitabili"

"Abbiamo commesso due errori evitabili sui gol, anche se nel complesso abbiamo fatto una partita solida. Alla fine, un punto è meglio che zero e sono soddisfatto del bottino di questa settimana. Abbiamo giocato per vincere fino allo scadere e stavamo per riuscirci". È quanto ha dichiarato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo il pareggio per 2-2 con il Pisa. "Abbiamo patito le tre gare in una settimana e soprattutto l'aver giocato di sera su un campo gelato come quello di Torino - ha precisato -: a causa di quel terreno non ho potuto schierare Kristensen e anche Zaniolo era acciaccato". Proprio l'assenza del talento italiano non preoccupa in vista della gara con l'Inter, quando sarà squalificato: "Abbiamo diverse soluzioni - ha assicurato - anche se Buksa è infortunato e Bayo impegnato in Coppa d'Africa. Ma Iker Bravo e Gueye anche oggi hanno disputato una buona prestazione. Con l'Inter, con cui avremo meno possesso palla, forse torneremo alla difesa a 4, ma c'è una settimana di tempo per pensarci".