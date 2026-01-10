Pisa, Gilardino: "Con questa attitudine arriveranno soddisfazioni"

"Abbiamo dimostrato attitudine e sacrificio anche se abbiamo palesato qualche imperfezione sui gol presi, ma fino all'ottantesimo eravamo sette tiri a tre per noi. Con queste prestazioni, aumentiamo convinzione: la Serie A non aspetta, ma un passo alla volta, settimana dopo settimana, possiamo toglierci soddisfazioni e raggiungere la salvezza". Lo ha detto Alberto Giardino, in conferenza stampa, dopo il pareggio del Pisa in rimonta a Udine. "Ripartiamo da zero, nel girone di ritorno - ha aggiunto -: nella ripresa fino al palo si è visto solo il Pisa in campo. Il pareggio è comunque un risultato giusto con una formazione in forma che aveva saputo ribaltare il risultato".