Di Francesco: "Voglio una Roma con il sangue agli occhi"

01/12/2018

"Dobbiamo tirar fuori qualcosa in più, dobbiamo uscire dalle nostre difficoltà. L'aspetto mentale è fondamentale - ha proseguito Di Francesco - In tante occasioni non siamo riusciti a venirne fuori. Per invertire il trend dovremmo provare anche ad andare noi in vantaggio, poi vengono fuori i nostri timori di non farcela. Dopo Firenze abbiamo preso gol e siamo stati mezzora a pensare all'arbitro. Cerco di trasmettere determinati concetti che avevo anche da calciatore. Come in una famiglia, i figli non sempre fanno quel che chiediamo e ci arrabbiamo con loro ma nel nostro mondo il tempo è poco. L'Inter ha dimostrato di essere migliore di noi, vedete la classifica però noi possiamo e sappiamo fare tutto. Nainggolan? È un grande giocatore, ha avuto un pizzico di sfortuna a livello fisico, deve ritrovare la sua condizione migliore". Sui singoli: "Schick deve dare quel qualcosa in più, lui deve credere nei suoi mezzi, deve migliorare in questo e so che può farlo. Perotti e Pastore? Sono entrambi disponibili ma non utilizzabili dall'inizio".