Newcastle, Schar e il terrore nel bunker: "Giorni spaventosi in Medio Oriente"

05 Mar 2026 - 13:25

Doveva essere una parentesi di sole e lavoro per accelerare il recupero dall'infortunio alla caviglia, ma il soggiorno in Medio Oriente di Fabian Schar si è trasformato in un incubo a occhi aperti. Il difensore del Newcastle, 34 anni, ha rotto il silenzio sui social per raccontare i momenti di puro terrore vissuti durante l'ondata di attacchi missilistici che ha colpito l'area del Golfo nei giorni scorsi. "Ho vissuto i giorni più terrificanti della mia vita", ha confessato lo svizzero su Instagram, accompagnando il post con l'immagine di un rifugio di fortuna allestito con materassi sul pavimento. "Mi trovavo lì per il mio programma di riabilitazione, ma ciò che abbiamo visto con i nostri occhi è davvero spaventoso. Sono felice di essere riuscito a trovare un modo per tornare a casa sano e salvo".

