Lazio, protesta del tifo prosegue: stadio vuoto anche contro il Sassuolo

La protesta, nonostante gli appelli di Sarri e dei calciatori della Lazio che hanno sottolineato anche ieri dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia come la spinta dei tifosi manchi, va avanti. Il tifo organizzato biancoceleste, infatti, ha deciso che non sarà sugli spalti dell'Olimpico neanche in occasione della sfida contro il Sassuolo, fissata per lunedì 9 marzo. Stavolta, però, non ci sarà neanche la riunione del tifo a Ponte Milvio, che era ormai diventata un classico, per dare ancora maggiore risalto alla protesta nei confronti della società e dimostrare "alla città intera e alle sue istituzioni che svuotare lo stadio porta enormi riflessi anche sull'economia locale", si legge nella nota diffusa dal tifo organizzato.