Lazio, protesta del tifo prosegue: stadio vuoto anche contro il Sassuolo

05 Mar 2026 - 12:25

La protesta, nonostante gli appelli di Sarri e dei calciatori della Lazio che hanno sottolineato anche ieri dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia come la spinta dei tifosi manchi, va avanti. Il tifo organizzato biancoceleste, infatti, ha deciso che non sarà sugli spalti dell'Olimpico neanche in occasione della sfida contro il Sassuolo, fissata per lunedì 9 marzo. Stavolta, però, non ci sarà neanche la riunione del tifo a Ponte Milvio, che era ormai diventata un classico, per dare ancora maggiore risalto alla protesta nei confronti della società e dimostrare "alla città intera e alle sue istituzioni che svuotare lo stadio porta enormi riflessi anche sull'economia locale", si legge nella nota diffusa dal tifo organizzato. 

Ultimi video

02:03
Sarri e Palladino: le parole del postpartita

Lazio-Atalanta: le parole del postpartita

02:01
Le parate più belle

Le parate più belle del weekend

01:38
Carrara, Rocchi aggredito

Carrara, Rocchi aggredito

01:34
Milan-Inter a Doveri

Milan-Inter a Doveri

01:16
La Roma trova De Rossi

La Roma all'esame De Rossi

01:41
Simeone torna a Napoli

Simeone, cuore azzurro, torna a Napoli

01:48
Il finale è d'oro

l finali d'oro di Conte

01:45
Conceicao, magia a Roma

Conceicao, a Roma una delle sue magie

02:12
Gatti centravanti?

Folle idea Juve: Gatti centravanti?

02:30
Domenica c'è Milan-Inter

Tre giorni al derby che vale tantissimo

02:37
Parla Samuele Ricci

Milan, Samuele Ricci: "Derby importantissimo"

01:37
Il Milan conta su di lui

Il Milan conta sul ritorno a tutto regime di Pulisic

01:57
Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

00:55
"Ci giochiamo la vita!"

Cataldi: "Ci giochiamo la vita!"

02:01
Una Lazio senza tifosi

La Lazio soffre senza tifosi

02:03
Sarri e Palladino: le parole del postpartita

Lazio-Atalanta: le parole del postpartita

I più visti di Calcio

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:49
Roma: Dybala torna in gruppo ma si ferma ancora per un problema al ginocchio
14:26
Serie A: il romanista Malen miglior giocatore mese di febbraio
14:08
Verona in emergenza totale, sette assenti nella trasferta di Bologna
13:45
La Uefa sulla Finalissima: "Al momento no alternative a Doha"
13:43
Milan, Maignan vuole riprovarci: "Il derby è tutta una questione di adrenalina"