Materazzi e l'espulsione di Zidane: "Tutto nacque da un rimprovero di Gattuso"

Il Mondiale di Materazzi è un saliscendi di emozioni. Inizia prendendo il posto dell'infortunato Nesta nella terza partita del girone con la Repubblica Ceca. Calcio d'angolo, incornata perentoria e palla in rete, un gol molto simile a quello che realizzerà con la Francia: "È stato più importante di quello segnato in finale, perché ci permise di non incontrare il Brasile. Abbiamo intrapreso una strada un po' più leggera, che poi ci ha fortificato nel cammino - ha ricordato - Siamo arrivati a giocare con la Germania che eravamo invincibili. Dedicai quel gol a mia madre, la partita dopo con l'Australia fui espulso e qualcuno disse che era già finito l'incantesimo. In finale si è ripresentata l'occasione e, visto lo stacco, c'è stato qualcuno che mi ha spinto in alto: ho pensato a mia madre. Ma c'è da dire anche che l'unico raggio di luce che c'era allo stadio a Berlino illuminava mia moglie e i miei figli. Quindi diciamo che è una cosa da dividere...".;