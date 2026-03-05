Valentina Baldini e la vita a Dubai con Pirlo: "Basta odio dall'Italia"
Valentina Baldini, moglie di Andrea Pirlo, racconta il post-attacchi in Iran da Dubai: tra la paura per i figli e la dura critica ai social italiani.
Valentina Bandini e Andrea Pirlo © instagram
Valentina Baldini, moglie di Andrea Pirlo (allenatore dell'Fc United di Dubai), ha affidato alle pagine del Corriere della Sera Torino un racconto che oscilla tra il terrore di una notte e la ritrovata normalità di un Paese che, a suo dire, funziona meglio di quanto si percepisca da lontano a causa dei droni iraniani. "Ho pensato tanto a quei popoli che con la sensazione del terrore ci convivono. Non riuscire a difendere i propri figli ti lascia un senso di impotenza incredibile", ha confessato Valentina, ricordando le ore passate a pianificare una fuga d'emergenza mentre il marito dormiva sereno. Ma al risveglio, la realtà ha preso il sopravvento sulla paura: "Il cielo è tornato sereno. Oggi cammino per le strade, i supermercati hanno gli scaffali pieni, le persone lavorano e i ristoranti sono aperti".
La riflessione della Baldini si è poi spostata con durezza verso l'Italia, criticando l'ondata di messaggi "pieni di terrore" e la mancanza di empatia ricevuta sui social: "Il fatto che la realtà qui sia molto diversa sembra quasi “disturbare” chi osserva da lontano. Se chi è andato via sta bene, dà fastidio. Se chi è andato via vive una difficoltà, diventa quasi una conferma rassicurante".