Valentina Baldini e la vita a Dubai con Pirlo: "Basta odio dall'Italia"

Valentina Baldini, moglie di Andrea Pirlo (allenatore dell'Fc United di Dubai), ha affidato alle pagine del Corriere della Sera Torino un racconto che oscilla tra il terrore di una notte e la ritrovata normalità di un Paese che, a suo dire, funziona meglio di quanto si percepisca da lontano a causa dei droni iraniani. "Ho pensato tanto a quei popoli che con la sensazione del terrore ci convivono. Non riuscire a difendere i propri figli ti lascia un senso di impotenza incredibile", ha confessato Valentina, ricordando le ore passate a pianificare una fuga d'emergenza mentre il marito dormiva sereno. Ma al risveglio, la realtà ha preso il sopravvento sulla paura: "Il cielo è tornato sereno. Oggi cammino per le strade, i supermercati hanno gli scaffali pieni, le persone lavorano e i ristoranti sono aperti".