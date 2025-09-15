Derby da "dentro o fuori" per Roma e Lazio: servono tre punti per rilanciare la corsa alla Champions

La squadra di Gasperini dovrà risolvere i problemi in attacco, mentre la formazione di Sarri è a caccia di una nuova identità dopo il blocco del mercato estivo
Il Derby della Capitale sarà già una sfida da "dentro o fuori" per Roma e Lazio che, al rientro dalla pausa per le nazionali, hanno dovuto fare i conti con una sconfitta. Se la situazione fra le due squadre sembra leggermente diversa complice spazio di manovra concesso durante il mercato estivo, in concreto entrambe devono fare i conti con i punti preziosi persi nella corsa alla Champions League.
I gol di Fadera e Simeone hanno riflesso le fragilità di due piazze a caccia di un'identità, con i tifosi già sul piede di guerra e allenatori pronti a chiedere il conto alle rispettive società. Se Sarri ha preferito saltare la conferenza stampa post-partita ufficialmente per "problemi famigliari", Gasperini ha fatto intendere ai Friedkin che l'assenza di un bomber potrebbe diventare un problema cronico tant'è che né Ferguson né Dobvyk possono rappresentare delle alternative valide.
Il Derby rappresenterà quindi sia per la Roma che per la Lazio un'occasione di riscatto, dove cogliere tre punti preziosi è fondamentale per rilanciarsi nella corsa all'Europa. Chiaramente i giallorossi appaiono leggermente favoriti considerate le due vittorie ottenute con Bologna e Pisa, ma la Stracittadina rappresenterà forse il primo vero "big match" stagionale da non sbagliare per rimanere in scia a Napoli e Juventus. Discorso ancor più complicato per i biancocelesti che hanno sul groppone già due sconfitte e una sola amplia vittoria contro l'Hellas Verona.
Occorre insomma resettare tutto e soprattutto non presentarsi in campo con la paura perché un eventuale pareggio non solo scontenterebbe tutti, ma permetterebbe alle avversarie di scavare un solco che a settembre potrebbe già diventare difficile da colmare.
