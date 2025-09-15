Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA STRACITTADINA

Derby da "dentro o fuori" per Roma e Lazio: servono tre punti per rilanciare la corsa alla Champions

La squadra di Gasperini dovrà risolvere i problemi in attacco, mentre la formazione di Sarri è a caccia di una nuova identità dopo il blocco del mercato estivo

15 Set 2025 - 09:39
© Getty Images

© Getty Images

Il Derby della Capitale sarà già una sfida da "dentro o fuori" per Roma e Lazio che, al rientro dalla pausa per le nazionali, hanno dovuto fare i conti con una sconfitta. Se la situazione fra le due squadre sembra leggermente diversa complice spazio di manovra concesso durante il mercato estivo, in concreto entrambe devono fare i conti con i punti preziosi persi nella corsa alla Champions League.

I gol di Fadera e Simeone hanno riflesso le fragilità di due piazze a caccia di un'identità, con i tifosi già sul piede di guerra e allenatori pronti a chiedere il conto alle rispettive società. Se Sarri ha preferito saltare la conferenza stampa post-partita ufficialmente per "problemi famigliari", Gasperini ha fatto intendere ai Friedkin che l'assenza di un bomber potrebbe diventare un problema cronico tant'è che né Ferguson Dobvyk possono rappresentare delle alternative valide.

Leggi anche

Toro corsaro all'Olimpico: Simeone frena la corsa di Gasp, primi tre punti per Baroni

Il Derby rappresenterà quindi sia per la Roma che per la Lazio un'occasione di riscatto, dove cogliere tre punti preziosi è fondamentale per rilanciarsi nella corsa all'Europa. Chiaramente i giallorossi appaiono leggermente favoriti considerate le due vittorie ottenute con Bologna e Pisa, ma la Stracittadina rappresenterà forse il primo vero "big match" stagionale da non sbagliare per rimanere in scia a Napoli e Juventus. Discorso ancor più complicato per i biancocelesti che hanno sul groppone già due sconfitte e una sola amplia vittoria contro l'Hellas Verona.

Leggi anche

La Lazio cade anche al Mapei Stadium: Fadera sblocca il Sassuolo

Occorre insomma resettare tutto e soprattutto non presentarsi in campo con la paura perché un eventuale pareggio non solo scontenterebbe tutti, ma permetterebbe alle avversarie di scavare un solco che a settembre potrebbe già diventare difficile da colmare. 

roma
lazio
derby

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

01:58
Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

Cambiaghi: "Avanti con fiducia"

03:09
Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

01:08
Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

01:10
Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

01:09
Roma-Torino 0-1: gli highlights

Roma-Torino 0-1: gli highlights

01:16
Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

01:27
Allegri: "Modric campione vero"

Allegri: "Modric campione vero"

01:26
De Winter: "San Siro, che emozione!"

De Winter: "San Siro, che emozione!"

00:10
MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

00:32
MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

00:39
MCH PORTO-NACIONAL 1-0 MCH

Il Porto di Farioli fa cinque su cinque: battuto anche il Nacional

00:42
MCH BAYERN AMBURGO 5-0 MCH

Il Bayern e la vittima preferita: altri cinque gol all'Amburgo 5-0

00:40
MCH FAMALICAO-SPORTING 1-2 MCH

Sporting, vittoria sul Famalicao e sorpasso in classifica

01:41
MCH NEC-PSV 3-5 MCH

Il PSV ne segna cinque, un gol anche il figlio di Van Bommel

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

I più visti di Roma

Toro corsaro all'Olimpico: Simeone frena la corsa di Gasp, primi tre punti per Baroni

Gasperini: "Difficile contro una squadra chiusa e con queste temperature". Per Dybala risentimento muscolare

Gasperini: "Campionato molto più equilibrato" | Soulé: "Pronto a giocare con Dybala"

Gasperini: "Dybala sta bene ma non ha i 90 minuti. Pellegrini resta un valore"

Roma-Torino, le immagini del primo lunch match stagionale

Roma, parla Ranieri: "Sancho? Non era sostenibile. Su Dybala e Pellegrini..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:09
Flop Neymar col Santos: arriva l'ultimatum di Ancelotti
10:12
Gravina: "Azzurri hanno qualità, ora dobbiamo andare ai Mondiali"
09:23
Jovetic: "Adzic calcia le punizioni meglio di me, mi ricorda Lampard"
08:36
Coppa Intercontinentale, Pyramids FC vince il primo turno
23:30
Milan, di Modric il gol più vecchio nella storia della Serie A: battuto Liedholm