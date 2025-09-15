Derby da "dentro o fuori" per Roma e Lazio: servono tre punti per rilanciare la corsa alla Champions

Il Derby rappresenterà quindi sia per la Roma che per la Lazio un'occasione di riscatto, dove cogliere tre punti preziosi è fondamentale per rilanciarsi nella corsa all'Europa. Chiaramente i giallorossi appaiono leggermente favoriti considerate le due vittorie ottenute con Bologna e Pisa, ma la Stracittadina rappresenterà forse il primo vero "big match" stagionale da non sbagliare per rimanere in scia a Napoli e Juventus. Discorso ancor più complicato per i biancocelesti che hanno sul groppone già due sconfitte e una sola amplia vittoria contro l'Hellas Verona.