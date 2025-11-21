Gasperini si affida a Ferguson: con la Cremonese sarà lui l'unica punta a disposizione

Non c'è niente di male a smarrirsi se alla fine si riesce a tornare sulla strada giusta. Evan Ferguson, arrivato a Roma con le aspettative di chi avrebbe dovuto vivere una stagione da protagonista sotto la sapiente guida tecnica di Gasperini, ha spento la luce dalle prime giornate di campionato e non è più riuscito a riaccendere quella scintilla che molti tifosi avevano visto nelle sue giocate contro Bologna e Pisa.