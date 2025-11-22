Logo SportMediaset

Gasperini: "Nazionali? Concentrare partite in un periodo"

22 Nov 2025 - 20:09

"La ripresa dopo la sosta è sempre un'incognita. Ma questa volta i giocatori sono rientrati un giorno prima rispetto al solito e sia giovedì che ieri la squadra ha fatto dei buoni allenamenti". Così Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese. "L'aver sempre perso al rientro dalla sosta non credo sia casuale perché quando siamo andati in svantaggio abbiamo sempre perso, l'unica gara ribaltata è stata quella di Firenze", ha aggiunto. Parlando dei singoli ha annunciato come domani sarà assente Hermoso perché "si è fermato ieri per un problema muscolare", mentre "Bailey e Dybala sono belli avanti nel loro recupero". "Il problema delle partite e degli stop per le Nazionali è un problema mondiale - ha invece concluso -. Il numero di gare è salito in modo esponenziale per tutte le competizioni, sia quelle di club sia quelle delle nazionali. Questo ha creato un numero di partite altissimo, soprattutto per i giocatori nazionali, e determina un maggior numero di infortuni. Si discute continuamente sulla riorganizzazione dei campionati e delle nazionali. Fermare il campionato a metà stagione, a me, non piace. Dedicare invece un periodo specifico alle nazionali e concentrare tutto lì, forse sì". 

21:13
Fiorentina, Vanoli: "Aggiunto un punto sulla strada per la salvezza"
21:02
Zoff: "Scudetto? Spalletti fa bene a crederci, la Juve deve sempre puntare al massimo"
20:54
Napoli, ds Manna: "Troppa strumentalizzazione, siamo uniti. Conte ha lanciato un segnale d'allarme"
20:09
Gasperini: "Nazionali? Concentrare partite in un periodo"
19:52
De Rossi: "Volevo i tre punti ma ho visto un buon Genoa"