Serie A, Sassuolo-Lazio 1-0: decide tutto Fadera

LE PAGELLE

Matic 7: lavora con esperienza da play basso. Il ritmo e la rapidità non sono il pezzo forte del repertorio, ma dà sempre del tu al pallone in costruzione e guida la squadra con precisione e sicurezza in uscita facendosi valere anche in chiusura, nei raddoppi e in marcatura

Laurienté 6: tiene sempre impegnato Marusic costringendolo a rimanere basso. Nel primo tempo è il più dinamico e propositivo del tridente neroverde e dalle sue accelerazioni in tandem con Doig arrivano le azioni migliori del Sassuolo. Nella ripresa cala un po' e Grosso lo leva intorno all'ora di gioco

Fadera 6,5: entra al posto di Laurienté e piazza la zampata che sblocca la gara su un'incornata di Muharemovic. Al posto giusto nel momento giusto

Muric 7: attento e reattivo. Mezzo miracolo su Zaccagni, poi altri interventi preziosi per blindare la porta neroverde e portare a casa il risultato. Muric di nome e di fatto

Castellanos 5,5: gioca spalle alla porta cercando di innescare di prima gli esterni e dare un punto di riferimento alla squadra in verticale, ma patisce la marcatura stretta di Muharemovic e non riesce mai a tirare in porta. Sostituito per un risentimento muscolare

Cancellieri 5: Muharemovic e Doig gli concedono pochissimo spazio e non riesce a giocare con lucidità e precisione i pochi palloni che arrivano dalle sue parti. Non spinge e non crea

Zaccagni 6: un po' sottotono, nel primo tempo fatica a dare ampiezza al gioco a sinistra e a puntare l'uomo. Nella ripresa si accende, costringe Muric a un mezzo miracolo di testa e prova a guidare la carica nel finale insieme a Pedro