ROMA

Soulé: "Sogno di restare alla Roma a lungo"

L'intervista integrale della nostra Francesca Benvenuti all'argentino della Roma

di Redazione
18 Nov 2025 - 16:40

In una stagione iniziata con numeri non esaltanti per l'attacco giallorosso, Matias Soulé ha rappresentato, fino a questo momento, l'eccezione che ha risollevato le sorti di una fase offensiva spenta. 4 gol e 2 assist in questo inizio di stagione in tutte le competizioni per il numero 18 giallorosso, che si è raccontato ai microfoni di Francesca Benvenuti per Sportmediaset, parlando del suo momento e di quello della squadra. 

"Sono felice della città in cui mi trovo e dei tifosi che ci sostengono, mi immagino a lungo alla Roma. Se la Roma è da scudetto? Tutti lo sognano, ma penso sia presto per parlarne. Quello che facciamo e che dobbiamo continuare a fare è essere una famiglia. Pensiamo partita per partita e vediamo dove saremo tra qualche mese". 

Soulé sta provando a trascinare la Roma con i suoi gol e con le sue giocate, anche se ancora non è arrivata la convocazione con la nazionale argentina, e c'è chi ha parlato anche di un suo avvicinamento alla maglia azzurra: "Mi piacerebbe ricevere una convocazione con l'Argentina, è un mio sogno ma sono tranquillo perché so che arriverà se continuerò a fare bene qui. Sono concentrato sulla Roma ma l'Argentina rimane un mio sogno e un obiettivo". 

A proposito di Nazionale, Soulé condivide lo spogliatoio con un altro fuoriclasse argentino, Paulo Dybala: "Passiamo molto tempo insieme e parliamo molto, sia di calcio che di altre cose. Lui è un calciatore straordinario, speriamo di recuperarlo il prima possibile perché alza il livello della squadra. Mi piacerebbe, tra qualche anno, poter dire di essere diventato forte come lui e di aver fatto la sua carriera". 

Poi, su Ranieri e Gasperini, due figure che lo hanno aiutato nel percorso di crescita e continuano a farlo: "Ranieri ci ha dato la forza di cui avevamo bisogno in quel momento, con Gasperini andiamo avanti su quella scia".

