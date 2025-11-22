De Rossi: "Volevo i tre punti ma ho visto un buon Genoa"

"Certo, i tre punti li avrei preferiti, ma va bene così". È un Daniele De Rossi soddisfatto quello che commenta il pareggio esterno in casa del Cagliari. "Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti", ha aggiunto il tecnico rossoblù. "L'atteggiamento che ho chiesto ci porta a essere forse un po' più scoperti, ma io voglio vedere questo. Forse dovevo chiedere anche io un po' di accortezza in più ma sono orgoglioso di non aver visto una squadra schiacciata e che ha continuato ad attaccare", ha dichiarato ancora De Rossi ricordando che "noi abbiamo bisogno di punti. Secondo me abbiamo fatto una partita dove potevamo anche vincere, ma nel complesso sono contento della prestazione".