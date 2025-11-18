La Roma vuole Zirkzee, lui apre la porta ai giallorossi

Serie A, chi sale e chi scende: il confronto con la scorsa stagione
di Redazione
Massara studia, Gasperini attende. L'allenatore giallorosso freme, sa che il mercato di gennaio potrebbe portargli il tanto atteso rinforzo offensivo che era stato richiesto già qualche mese fa, senza successo. Stavolta, però, le cose andranno diversamente, i giallorossi avranno la possibilità di rinforzarsi in avanti e la coglieranno, visto che alla fine i fatti hanno dato ragione a Gasp: i due soli gol segnati da Dovbyk e il blocco di Ferguson non bastano come biglietto da visita a una squadra che vuole lottare fino alla fine per qualificarsi in Champions League.
E allora ecco l'occasione perfetta dall'Inghilterra, più precisamente dal Manchester United, che risponde al nome di Joshua Zirkzee. Che l'attaccante fosse un obiettivo dei giallorossi non è una novità, ma negli ultimi giorni ci sarebbe stata un'apertura da parte del giocatore, che vede la Roma come un'occasione per rilanciarsi innanzitutto a livello di minutaggio (neanche 90 minuti collezionati in Premier finora) e poi anche a livello realizzativo, soprattutto se vuole ancora sperare in una convocazione per il prossimo Mondiale con l'Olanda.
Resta da capire con quale formula potrebbe concretizzarsi l'affare: il Manchetser United opterebbe per un prestito secco, soluzione non gradita ai giallorossi che, con Gasperini, stanno puntando a valorizzare gli elementi in rosa a lungo termine. Massara preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, o con obbligo in caso di qualificazione in Champions, una soluzione più dispendiosa da un punto di vista economico ma che potrebbe risultare lungimirante, vista anche la stima che l'allenatore ha per Zirkzee già dai tempi in cui allenava l'Atalanta e lo vedeva segnare con la maglia del Bologna.
