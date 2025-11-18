La Roma vuole Zirkzee, lui apre la porta ai giallorossi

Massara studia, Gasperini attende. L'allenatore giallorosso freme, sa che il mercato di gennaio potrebbe portargli il tanto atteso rinforzo offensivo che era stato richiesto già qualche mese fa, senza successo. Stavolta, però, le cose andranno diversamente, i giallorossi avranno la possibilità di rinforzarsi in avanti e la coglieranno, visto che alla fine i fatti hanno dato ragione a Gasp: i due soli gol segnati da Dovbyk e il blocco di Ferguson non bastano come biglietto da visita a una squadra che vuole lottare fino alla fine per qualificarsi in Champions League.