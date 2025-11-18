Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

La Roma vuole Zirkzee, lui apre la porta ai giallorossi

L'attaccante olandese è il primo nome sul taccuino di Massara

di Redazione
18 Nov 2025 - 11:28

Massara studia, Gasperini attende. L'allenatore giallorosso freme, sa che il mercato di gennaio potrebbe portargli il tanto atteso rinforzo offensivo che era stato richiesto già qualche mese fa, senza successo. Stavolta, però, le cose andranno diversamente, i giallorossi avranno la possibilità di rinforzarsi in avanti e la coglieranno, visto che alla fine i fatti hanno dato ragione a Gasp: i due soli gol segnati da Dovbyk e il blocco di Ferguson non bastano come biglietto da visita a una squadra che vuole lottare fino alla fine per qualificarsi in Champions League. 

E allora ecco l'occasione perfetta dall'Inghilterra, più precisamente dal Manchester United, che risponde al nome di Joshua Zirkzee. Che l'attaccante fosse un obiettivo dei giallorossi non è una novità, ma negli ultimi giorni ci sarebbe stata un'apertura da parte del giocatore, che vede la Roma come un'occasione per rilanciarsi innanzitutto a livello di minutaggio (neanche 90 minuti collezionati in Premier finora) e poi anche a livello realizzativo, soprattutto se vuole ancora sperare in una convocazione per il prossimo Mondiale con l'Olanda. 

Leggi anche

Roma al rientro dalla sosta: emergenza in attacco e un tabù da sfatare per Gasp

Resta da capire con quale formula potrebbe concretizzarsi l'affare: il Manchetser United opterebbe per un prestito secco, soluzione non gradita ai giallorossi che, con Gasperini, stanno puntando a valorizzare gli elementi in rosa a lungo termine. Massara preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, o con obbligo in caso di qualificazione in Champions, una soluzione più dispendiosa da un punto di vista economico ma che potrebbe risultare lungimirante, vista anche la stima che l'allenatore ha per Zirkzee già dai tempi in cui allenava l'Atalanta e lo vedeva segnare con la maglia del Bologna. 

Serie A, chi sale e chi scende: il confronto con la scorsa stagione

1 di 17
© IPA | FIORENTINA: -17 punti e -16 posizioni in classifica
© IPA | FIORENTINA: -17 punti e -16 posizioni in classifica
© IPA | FIORENTINA: -17 punti e -16 posizioni in classifica

© IPA | FIORENTINA: -17 punti e -16 posizioni in classifica

© IPA | FIORENTINA: -17 punti e -16 posizioni in classifica

roma
zirkzee
gasperini

Ultimi video

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

00:58
DICH DALIC PER SITO DICH

Il ct croato Dalic: "Il playoff sarà difficile, ma spero di vedere l'Italia ai Mondiali"

01:01
DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

04:46
DICH VLASIC PER SITO DICH

Vlasic: "Al Torino abbiamo giocatori fortissimi"

02:36
SRV RULLO ITALIA DUE COLORI D'AZZURRO: NAZIONALE E SINNER 17/11 (MUSICATO)

Italia, due colori d'azzurro: Nazionale e Sinner

01:55
SRV RULLO CRISTIANO RONALDO "6" DA MONDIALE 17/11 SRV

Cristiano Ronaldo "sei" mondiale: un nuovo record da sogno

02:00
SRV RULLO PROCESSO ITALIA: CE LA FARA' 17/11 SRV EDL OK OK

Processo Italia: la nazionale andrà ai Mondiali?

04:41
DICH BOVE 17/11 DICH

Bove: "Obiettivo rimettere maglietta e pantaloncini"

01:45
Srv rullo Napoli Conte

Conte torna a Napoli: la cronaca del primo allenamento dopo il caos

01:29
RULLO INTER 17/11

Inter, verso il derby: Pio Esposito "stuzzica" Chivu

02:08
SRV RULLO ITALIA AI PLAYOFF: POSSIBILI AVVERSARIE 17/11 (MUSICATO) SRV

Italia, incubo playoff mondiali: le possibili avversarie

01:49
SRV RULLO SINNER: 2025 NUMERI DA SOGNO 17/11 SRV

Sinner, 2025 da sogno: il conto di trofei e milioni

01:36
SRV RULLO MILAN INIZIA LA SETTIMANA DERBY 17/11 (MUSICATO) SRV

Milan, comincia la settimana verso il derby

01:43
SRV RULLO JUVENTUS RIPRESA E CALENDARIO 17/11 SRV

Juventus, Spalletti senza sosta: calendario in salita

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è ma manca ancora l'attacco

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

I più visti di Roma

Roma, il 2025 è da incorniciare: nessuno ha fatto più punti

Roma al rientro dalla sosta: emergenza in attacco e un tabù da sfatare per Gasp

Roma, casting per l'attacco: l'obiettivo numero uno resta Zirkzee

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

"“Fai entrare il ragazzino". 30 anni l’esordio di Totti, il resto è storia

Gasp accende i tifosi: "Scudetto? Tutti sono liberi di sognare, speriamo il risveglio sia positivo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:42
Olanda, Koeman: "Dobbiamo pretendere ancora di più"
10:32
Roma, Dovbyk fissa il rientro: "Ancora un mese e tornerò"
23:15
Europei 2032, sindaca Firenze: "Giovedì primo confronto con Uefa"
22:08
Mondiali, Albertini: "All'Italia servono valori morali"
22:05
Materazzi e i Mondiali 2006: "Senza il rigore di Totti non sarei potuto tornare in Italia"