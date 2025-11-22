Bologna, Italiano: "Non vogliamo fermarci qui, classifica grandiosa"

"Un grande spirito da parte dei ragazzi, il rigore sbagliato poteva influire. Sapevamo che avremmo dovuto battagliare, abbiamo tenuto botta e poi i due gol ci hanno spianato la strada. Abbiamo vinto una partita su un campo complicato, bravi tutti". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano commenta la vittoria contro l'Udinese e il primato momentaneo in classifica. "Una giornata bellissima e positiva, abbiamo una classifica grandiosa che dedichiamo a questo pubblico incredibile e alla società. Ho visto il presidente felicissimo, dobbiamo continuare così e non vedo perché bisogna fermarsi", ha aggiunto. Sui meriti. "Italiano fa parte del Bologna, ma i veri attori sono i calciatori. L'allenatore deve dare una linea, un grande spirito per mantenere fiducia ed entusiasmo. E ci stiamo riuscendo. La classifica è grandissima, ma è ancora lunga e non dobbiamo disperdere questo entusiasmo", ha concluso.