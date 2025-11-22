Cagliari, Pisacane: "Bella reazione, abbiamo subito gol evitabili"

"Importante che i nostri attaccanti segnino, ed è stata bella anche la rimonta. Ma abbiamo subito dei gol sicuramente evitabili: il primo a difesa schierata, il secondo da un piazzato con la squadra che stava risalendo. Su un cambio di gioco di 40 metri non possiamo prendere questi gol. Bisogna lavorare su questi aspetti". È la lettura di Cagliari-Genoa da parte del tecnico di casa Fabio Pisacane. La reazione avuta "significa che c'è qualcosa di profondo e di vivo. Ma a questo spirito bisogna aggiungere qualcosa. Mi auguro che da qui in avanti possiamo aggiungere qualcosa che ci dia tre punti". Mentre sui mugugni dice: "La gente paga il biglietto, applaude o fischia. Ma questo è normale". Uno sguardo anche alla classifica: "Oggi saremmo salvi, mi auguro che finisca così". Infine un breve accenno ai nuovi investitori del club rossoblù: "Non posso che essere felice se questo fa felice la società e i tifosi".