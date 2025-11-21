Logo SportMediaset

le parole

Anna Paratore, la mamma di Giorgia Meloni: "Io laziale, lei romanista: che derby"

Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni, racconta la sua fede per la Lazio e gli 'scontri' per il derby con la figlia romanista

di Redazione
21 Nov 2025 - 15:21
© instagram

© instagram

Una madre "accanita laziale" e una figlia presidente del consiglio "romanista, ma in modo molto blando". Anna Paratore, la mamma del premier Giorgia Meloni, si è raccontata ai microfoni di Radiosei, svelando i divertenti retroscena calcistici che hanno animato la famiglia, divisa tra le due sponde del Tevere. 

Anna Paratore, la Lazio e l'idolo Pino Wilson

 La "lazialità" della signora Paratore ha radici profonde. Cresciuta dal padre quasi come "un maschietto con tanto sport in primo piano", dalla boxe al calcio, ha ereditato la fede calcistica paterna: "Lui era inizialmente un tifoso del Messina, ma venendo a Roma diventò un laziale feroce. Mi ha trascinato nella sua passione fin da piccola. Il mio idolo era Pino Wilson, ero innamorata di lui". Anna racconta di aver frequentato lo stadio prima col padre, poi da sola, partecipando anche alle trasferte con la tifoseria organizzata e abbonandosi poco prima dell'era Cragnotti.

La lite per il derby: Anna Paratore e la secchiata d'acqua a Giorgia Meloni

 La rivalità domestica nasce però con le figlie, Giorgia e Arianna Meloni. La madre racconta ironicamente di averle mandate inconsapevolmente in un istituto che si è rivelato essere "un covo di romanisti". Da qui, la divisione del tifo in casa: "Giorgia è sempre stata romanista, anche se in modo molto blando". Questa differenza di vedute ha portato a momenti di tensione sportiva e goliardica: "Abbiamo avuto degli scontri terribili, a volte per la Lazio e la Roma ho mandato lei e la sorella a dormire dalle amiche. Una volta, proprio per gli sfottò legati al derby, tirai loro una secchiata di acqua gelata".

giorgia meloni
mamma
roma
lazio
derby

