Anna Paratore, la mamma di Giorgia Meloni: "Io laziale, lei romanista: che derby"

La rivalità domestica nasce però con le figlie, Giorgia e Arianna Meloni. La madre racconta ironicamente di averle mandate inconsapevolmente in un istituto che si è rivelato essere "un covo di romanisti". Da qui, la divisione del tifo in casa: "Giorgia è sempre stata romanista, anche se in modo molto blando". Questa differenza di vedute ha portato a momenti di tensione sportiva e goliardica: "Abbiamo avuto degli scontri terribili, a volte per la Lazio e la Roma ho mandato lei e la sorella a dormire dalle amiche. Una volta, proprio per gli sfottò legati al derby, tirai loro una secchiata di acqua gelata".