Calcio

Giulini: "Rammarico per pari, felice per nuovi soci Cagliari"

22 Nov 2025 - 19:28

"C'è un po' di amaro in bocca per come abbiamo preso gol, tutti e tre un po' ingenuamente. Dispiace ma sapevamo che sarebbe stata una gara tosta contro un Genoa battagliero, noi abbiamo lottato sino alla fine, peccato perché magari l'avremmo anche potuta vincere senza l'infortunio del nostro Sant'Elia (Caprile, ndr), ma andiamo avanti con la fiducia nel nostro lavoro e consci di quanto sia complicata questa Serie A dove non ci sono squadre materasso o che è facile pronosticare per la retrocessione, ogni gara è tiratissima e possono arrivare sorprese in qualsiasi match". Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini commenta il pareggio interno contro il Genoa in campionato. Il patron rossoblù ha poi parlato dell'ingresso dei nuovi soci. "Con Maurizio Fiori e i gli investitori che rappresenta abbiamo chiacchierato a lungo, sono contento di averlo con noi perché è prima di tutto un tifoso. In questi anni siamo stati approcciati da tanti fondi esclusivamente speculatori, lavoreremo invece con una persona appassionata, sarda, che ha la famiglia qui e che forse aveva il sogno di tornare qui da comproprietario del Cagliari", ha aggiunto.

21:13
Fiorentina, Vanoli: "Aggiunto un punto sulla strada per la salvezza"
21:02
Zoff: "Scudetto? Spalletti fa bene a crederci, la Juve deve sempre puntare al massimo"
20:54
Napoli, ds Manna: "Troppa strumentalizzazione, siamo uniti. Conte ha lanciato un segnale d'allarme"
20:09
Gasperini: "Nazionali? Concentrare partite in un periodo"
19:52
De Rossi: "Volevo i tre punti ma ho visto un buon Genoa"