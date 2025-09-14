Serie A, Roma-Torino 0-1: Simeone frena la corsa di Gasperini

A inizio ripresa Gasperini stravolge l'attacco togliendo Dybala ed El Aynaoui per Baldanzi e Ferguson, che al 57' ha una buona chance su invito di Wesley, ma apre troppo il piattone e il pallone si spegne sul fondo. La Roma sembra poter prendere in mano la situazione, ma due minuti dopo è proprio lei ad andare sotto: un inaspettato buco di Koné a centrocampo innesca il contropiede del Torino, i granata sembrano per un attimo perdere l'occasione di pungere, poi però ricostruiscono l'azione e la finalizzano con un gran destro a giro di Simeone che fa 0-1. La reazione giallorossa è affidata alle iniziative di Soulé, che va vicino all'immediato 1-1 con una bella conclusione dalla distanza, fuori di poco. Pochi istanti dopo però i capitolini devono ringraziare un super Svilar, che ha un riflesso strepitoso sulla botta al volo del neo entrato Aboukhlal impedendogli il raddoppio. Il portiere serbo è protagonista in un altro paio di occasioni, risultando decisivo in particolare su una conclusione a botta sicura di Vlasic. Gasperini ci prova con Pisilli, Celik ed El Shaarawy, ma la squadra continua a non avere armi per pungere una difesa granata solidissima. Nel finale l'assalto dei padroni di casa si traduce in una serie di occasioni importanti, ma non esattamente clamorose: Israel è attento su Pisilli prima e su El Shaarawy poi e dopo 9 minuti di recupero il Toro può festeggiare.