Roma, Antonello pronto a diventare il nuovo Ceo

Alessandro Antonello è pronto a lasciare l'Inter e a diventare il nuovo Ceo della Roma. Secondo Il Corriere dello Sport l'attuale ad dell'area finanziaria del club nerazzurro è sbarcato nella capitale con un volo proveniente dalla Svizzera e le trattative sarebbero in fase avanzata. L'indizio sul suo futuro non arriva tanto dalla destinazione del viaggio, visto che in giornata è in programma un'Assemblea di Lega Serie A, quanto dal luogo di provenienza: proprio in Svizzera, infatti, si trova uno dei quartieri generali dei Friedkin, che hanno deciso di puntare su di lui dopo le dimissioni di Lina Souloukou.