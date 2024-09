Roma, l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni

IL COMUNICATO

Lo comunica il club con un comunicato sul sito ufficiale

Non c'è pace in casa Roma. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi che ha fatto insorgere la piazza e l'arrivo di Juric, questa mattina l'Amministratore Delegato del club giallorosso, Lina Souloukou, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. L'ormai ex dirigente, considerata la principale responsabile del ribaltone in panchina, era stata contestata dai tifosi con un duro striscione ("il male di Roma") e in seguito era anche stata sottoposta a "misure di tutela" per via delle tensioni createsi intorno alla società dopo l'esonero di DDR.

IL COMUNICATO

"L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni.

Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali.

La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale".

Vedi anche roma Trigoria, striscione dei tifosi contro la Ceo Souloukou: "Il male di Roma"