La Roma va a caccia del nuovo CEO: i Friedkin puntano l'ad dell'Inter Antonello

Dal 2018 al fianco di Marotta (CEO con delega al'area sportiva), il 59enne è arrivato in nerazzurro nel 2015 ricoprendo inizialmente il ruolo di direttore finanziario. Poi la scalata che ha coinciso con l'inizio dell'era Suning. È anche membro dell'Eca, aspetto da non sottovalutare. Molto stimato a Roma, Antonello fa parte di una short list stilata dai Friedkin assieme a Giovanni Carnevali, da anni ormai dirigente di riferimento del Sassuolo, e Claudio Fenucci. Già dirigente della Roma in passato, quest'ultimo è attualmente amministratore delegato del Bologna.