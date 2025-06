Roma, il saluto di Ghisolfi: "Parto pieno di ricordi ed emozioni. Il meglio deve ancora venire"

Florent Ghisolfi ha voluto mandare un ultimo, sentito saluto alla Roma e ai suoi tifosi. Lo ha fatto attraverso una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram: "Un capitolo si chiude - le parole dell'ormai ex ds giallorosso, che sarà rimpiazzato da Frederic Massara -. Grazie a Dan, Ryan e a tutta la famiglia Friedkin per l’opportunità di dirigere questo club magico. Grazie a tutti voi a Trigoria per l’accoglienza a braccia aperte. Non mi sono mai sentito uno straniero, mi sono sempre sentito a casa.