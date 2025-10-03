Anche Francesco Totti prende in giro la Roma per i tre rigori sbagliati: "A me dicevano che fosse facile segnarli..."

Tra i vari commenti è arrivato anche quello di Francesco Totti, ex capitano della Roma e noto specialista nei calci di rigore, che ha commentato il tutto con ironia, neanche troppo velata, in un audio mandato a un amico: "A me dicevano che segnavo solo su rigore...dicevano che fosse facile. Non è mai successo nella storia del calcio di sbagliare tre rigori di fila...'mortacci vostra'. Solo la Roma riesce a fare queste cose". Un commento spontaneo che racchiude l'incredulità (e la delusione) per quanto accaduto ieri.