DURANTE ROMA-LILLE

Incredibile all'Olimpico: rigore per la Roma ripetuto tre volte, Dovbyk e Soulé sbagliano

Il portiere dei francesi Ozer dice no due volte all'ucraino poi nega la gioia all'argentino

02 Ott 2025 - 22:08
1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Incredibile quello che è successo all'Olimpico nel finale di Roma-Lille, valida per la seconda giornata di Europa League. All'80' viene concesso un rigore ai giallorossi dopo il check del Var per un fallo di mani in area di Mandi. Sul dischetto va Dovbyk, che calcia male alla sinistra del portiere Ozer e si fa parare il tiro. Ma l'arbitro belga Lambrechts fa ripetere: un giocatore del Lille era entrato in area prima del tiro di Dovbyk dagli undici metri. Sul dischetto va ancora l'ucraino, che tira dalla stessa parte del primo tentativo e ancora l'estremo difensore del Lille gli nega ancora la gioia. Ma il direttore di gara dice che si deve ritirare: il portiere del Lille non aveva i piedi sulla linea di porta. Questa volta sul dischetto si presenta Soulé. Ma anche l'argentino si fa respingere il tiro!

In Europa un episodio così non si è mai verificato, riporta Alfredo Pedullà, che invece ricorda un caso analogo nel campionato di Serie A 1983/84, 21 aprille 1984. Allora fu protagonista in negativo la Lazio nella sfida contro il Napoli: la squadra biancoceleste sprecò tre volte, due con Bruno Giordano (due rigori parati da Castellini) e una con Vincenzo D'Amico, che calciò a lato.

Gol lampo di Haraldsson e triplo rigore sbagliato: la Roma cade col Lille, primo ko europeo per Gasp

roma
europa league

