Incredibile all'Olimpico: rigore per la Roma ripetuto tre volte, Dovbyk e Soulé sbagliano

Incredibile quello che è successo all'Olimpico nel finale di Roma-Lille, valida per la seconda giornata di Europa League. All'80' viene concesso un rigore ai giallorossi dopo il check del Var per un fallo di mani in area di Mandi. Sul dischetto va Dovbyk, che calcia male alla sinistra del portiere Ozer e si fa parare il tiro. Ma l'arbitro belga Lambrechts fa ripetere: un giocatore del Lille era entrato in area prima del tiro di Dovbyk dagli undici metri. Sul dischetto va ancora l'ucraino, che tira dalla stessa parte del primo tentativo e ancora l'estremo difensore del Lille gli nega ancora la gioia. Ma il direttore di gara dice che si deve ritirare: il portiere del Lille non aveva i piedi sulla linea di porta. Questa volta sul dischetto si presenta Soulé. Ma anche l'argentino si fa respingere il tiro!