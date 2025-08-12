PSG, Donnarumma escluso ufficialmente dai convocati per la Supercoppa: stasera parla Luis Enrique

Alle 20:15 la conferenza stampa dell'allenatore spagnolo, che farà chiarezza sulla situazione tra il club e il portiere
Gigio Donnarumma non è stato convocato per la finale di Supercoppa Europea. Una notizia che era già nell'aria, ma che è stata ufficializzata dallo stesso club parigino, che sui propri account social ha pubblicato la lista dei calciatori che domani sera, mercoledì 13 agosto, affronteranno il Tottenham a Udine. Presente, invece, il nuovo acquisto Lucas Chevalier, che verosimilmente prenderà il posto di Donnarumma, sempre più vicino all'addio al PSG.
Una scelta forte da parte di Luis Enrique, che per la prossima stagione, ormai alle porte, ha deciso di non puntare più sul numero uno azzurro. Una frizione che arriva a causa dei problemi per il rinnovo del contratto, con le proposte del PSG che non hanno soddisfatto Gigio. Più chiarezza si avrà questa sera, quando l'allenatore spagnolo alle 20:15 parlerà in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa con il Tottenham.
L'ELENCO DEI CONVOCATI
PORTIERI: Chevalier, Safonov, Renato Marin.
DIFENSORI: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Pacho, Kamara.
CENTROCAMPISTI: Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery.
ATTACCANTI: Kvaratskelia, Gonzalo Ramos, Dembélé, Doué, Lee Kang-In, Barcola, Mbaye.
