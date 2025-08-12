PSG, Donnarumma escluso ufficialmente dai convocati per la Supercoppa: stasera parla Luis Enrique

Gigio Donnarumma non è stato convocato per la finale di Supercoppa Europea. Una notizia che era già nell'aria, ma che è stata ufficializzata dallo stesso club parigino, che sui propri account social ha pubblicato la lista dei calciatori che domani sera, mercoledì 13 agosto, affronteranno il Tottenham a Udine. Presente, invece, il nuovo acquisto Lucas Chevalier, che verosimilmente prenderà il posto di Donnarumma, sempre più vicino all'addio al PSG.