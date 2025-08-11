Dal caso Donnarumma alla "lite" per il Pallone d'oro: spogliatoio Psg a rischio rottura

"Il Pallone d'Oro è un sogno a cui non avevo mai pensato ma ora penso di meritarmelo. Ho fatto una stagione storica. Non ci sono molti giocatori che hanno segnato nei quarti di finale, nelle semifinali e in finale. Come difensore, è più difficile. La gente pensa che io sia un attaccante o un centrocampista, ma no: gioco in una linea a 4 e devo pensare a difendere", ha detto Hakimi. Non è una sorpresa che il Psg straveda per la punta, che tra l'altro ha il 'vantaggio' di essere francese e che dovrebbe cancellare il ricordo del tradimento di Kylian Mbappé. Ma il timore più forte è che si rompano gli equilibri interni al club francese che ha ben otto calciatori tra i 30 candidati al Pallone d'oro.