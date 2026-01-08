Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza dopo un malore

Finora non è stato diffuso un bollettino ufficiale con la diagnosi o i dettagli esatti che hanno motivato l'intervento, ma secondo quanto pubblicato da diversi quotidiani spagnoli la Carbonero è stata operata con successo, si trova nell'Unità di Terapia Intensiva (Uti) e si sta riprendendo sotto controllo medico. Dallo staff della donna inoltre arrivano notizie rassicuranti: Carbonero è "sveglia e vigile", le sue condizioni non sarebbero considerate gravi e per questo, spiegano fonti vicine alla famiglia, non si renderebbe necessario un trasferimento in elicottero verso la Spagna continentale.