Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza dopo un malore

Casillas-Carbonero, la love story è finita: "Non vivono più insieme"
© ansa
© ansa
L'ex moglie di Casillas era in vacanza a Lanzarote, si trova ancora in terapia intensiva, ma è "sveglia e vigile". Nel 2019 aveva combattuto contro un tumoredi Redazione
© Getty Images
“Le ultime ore del 2025 e le prime del 2026 non avrebbero potuto essere migliori”. Sara Carbonero aveva salutato con grande positività l'arrivo del nuovo anno con un post sui social pubblicato da Lanzarote, dove l'ex moglie di Iker Casillas stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con il nuovo compagno e un gruppo di amici. Solo pochi giorni dopo però, la giornalista e conduttrice spagnola è stata ricoverata e operata d’urgenza in un ospedale delle Canarie dopo un malore.
Finora non è stato diffuso un bollettino ufficiale con la diagnosi o i dettagli esatti che hanno motivato l'intervento, ma secondo quanto pubblicato da diversi quotidiani spagnoli la Carbonero è stata operata con successo, si trova nell'Unità di Terapia Intensiva (Uti) e si sta riprendendo sotto controllo medico. Dallo staff della donna inoltre arrivano notizie rassicuranti: Carbonero è "sveglia e vigile", le sue condizioni non sarebbero considerate gravi e per questo, spiegano fonti vicine alla famiglia, non si renderebbe necessario un trasferimento in elicottero verso la Spagna continentale.
L’entourage della conduttrice, che nel 2019 aveva scoperto di avere un tumore alle ovaie da cui era guarita con un'operazione e un successivo trattamento di chemioterapia (e tre anni dopo aveva vissuto una recidiva, raccontata pubblicamente), ha chiesto espressamente rispetto, prudenza e cautela, invitando a evitare speculazioni sul suo stato di salute fino a comunicazioni ufficiali dei medici.
Diventata celebre a livello internazionale durante i Mondiali di calcio del 2010 per il bacio in diretta con Casillas, con cui ha avuto una lunga relazione e due figli, ha divorziato dall'ex portiere della Spagna nel 2021 e oggi ha ritrovato l'amore con José Luis “Jota” Cabrera, ex centrocampista nelle serie minori spagnole, che in questi giorni è rimasto sempre accanto a lei.
© ansa
© ansa