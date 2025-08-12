Logo SportMediaset
Manchester City, interesse concreto per Donnarumma: ma prima bisogna cedere Ederson

La squadra di Pep Guardiola fa sul serio per il portiere in uscita dal PSG, ma la tardiva cessione di Ederson potrebbe rallentare i piani 

12 Ago 2025 - 16:26
1 di 1
© instagram

© instagram

© instagram

Il Manchester City segue concretamente Gigio Donnarumma. Dopo la rottura definitiva tra il portiere azzurro e il PSG, e l'esclusione dai convocati per la Supercoppa Europea, la squadra allenata da Pep Guardiola ha messo concretamente gli occhi sul capitano della Nazionale. Infatti, c'è stato un primo sondaggio esplorativo da parte dei citizens, che potrebbero decidere di affondare il colpo in caso di uscita di Ederson, che piace molto in Turchia, specialmente al Galatasaray

Leggi anche

Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

Nonostante l'acquisto di Trafford dal Burnley, il Manchester City vuole anche Gigio Donnarumma. Prima, però, andrà formalizzata l'uscita di Ederson. Infatti, il portiere brasiliano ha già raggiunto un accordo economico con il Galatasaray ed è pronto a lasciare Manchester dopo otto anni. A mancare è l'accordo tra i due club, che nelle prossime ore hanno in programma nuovi contatti per discutere della trattativa. Solo una volta sistemato il capitolo Ederson, il Manchester City potrà affondare veramente per Donnarumma. 

Leggi anche

Dal caso Donnarumma alla "lite" per il Pallone d'oro: spogliatoio Psg

Al momento, la richiesta del Paris Saint Germain potrebbe frenare la trattativa. I parigini, infatti, chiedono circa 50 milioni di euro per liberarlo, cifra ritenuta troppo alta dal Manchester City, complice anche la scadenza del contratto nel 2026. L'alternativa potrebbe essere rappresentata dai cugini del Manchester United, che però devono prima liberarsi di un ingaggio pesante come quello di André Onana. Completamente fuori dai giochi il Chelsea, nonostante abbia cercato un portiere (Maignan) nella prima parte di mercato senza riuscire a portare il francese a Londra. Donnarumma, inoltre, era finito nel mirino della Juventus, con l'ex direttore bianconero Giuntoli che aveva intenzione di bloccarlo per farlo diventare il nuovo portiere bianconero. 

donnarumma
manchester city
gianluigi donnarumma

16:27
Milan: De Winter è arrivato a Milano per le visite mediche
16:25
Man: "Quando il PSV ha chiamato ho detto subito di sì"
15:37
Bondo lascia il Milan e va alla Cremonese: è ufficiale
15:35
Liverpool, interesse concreto per Leoni del Parma: su di lui anche Inter e Milan
14:21
Fiorentina, sondaggio dello Zenit per Beltran