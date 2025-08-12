Manchester City, interesse concreto per Donnarumma: ma prima bisogna cedere Ederson

Nonostante l'acquisto di Trafford dal Burnley, il Manchester City vuole anche Gigio Donnarumma. Prima, però, andrà formalizzata l'uscita di Ederson. Infatti, il portiere brasiliano ha già raggiunto un accordo economico con il Galatasaray ed è pronto a lasciare Manchester dopo otto anni. A mancare è l'accordo tra i due club, che nelle prossime ore hanno in programma nuovi contatti per discutere della trattativa. Solo una volta sistemato il capitolo Ederson, il Manchester City potrà affondare veramente per Donnarumma.