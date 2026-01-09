Tassazione agevolata, prestiti statali e "cessioni" particolari: da dove arrivano i super budget turchi

Un paradigma cambiato da qualche stagione, ma evidenziato dal mercato estivo 2025: il Galatasaray è riuscito ad attirare Leroy Sanè in scadenza con il Bayern Monaco e ha investito 75 milioni per trattenere Victor Osimhen; il Fenerbahce, mesi prima di convincere Guendouzi a salutare l'Italia, aveva riportato in Europa dall'Arabia l'attaccante Jhon Duran e l'ex Real Madrid Marco Asensio. Ancora più che sul prezzo del cartellino, la vera differenza è legata alle offerte sui salari.