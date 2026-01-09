Logo SportMediaset

Calcio
L'annuncio

Musonda, il dramma dell'ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni"

L'ex centrocampista belga: "La mia salute è critica e ora sto combattendo per sopravvivere"

09 Gen 2026 - 22:37
© afp

© afp

Una notizia drammatica ha scosso in queste ultime ore il mondo del calcio. Lamisha Musonda, 33 anni, ex giovane promessa del Chelsea, è in fin di vita. Dopo un lungo silenzio, l'ex centrocampista belga ha pubblicato un post sul suo profilo social, in cui ha scritto delle sue critiche condizioni di salute: "Mentre mi rendo conto che mi restano pochi giorni, realizzo anche di avere un sacco di persone al mio fianco e conserverò sempre i ricordi. La vita è dura, ma il panorama è fantastico". Parole drammatiche quelle scritte da Musonda, che ha poi pubblicato alcune delle foto più significative della sua carriera. A margine di queste ha poi aggiunto: "La vita è fatta di alti e bassi e nessuno può davvero capire il dolore che sopporti. Questi ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e impegnativi per me. Con grande tristezza annuncio che sto lottando per recuperare la salute, il che spiega la mia assenza dai social network. Dovevo chiarire: la mia salute è critica e ora sto combattendo per sopravvivere". 

chelsea
musonda
vita

