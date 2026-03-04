calcio I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere

Quali sono i migliori centravanti del 21esimo secolo? La BBC ha stilato la propria classifica dove spiccano assenze pesanti. Tra questi sicuramente Shevchenko, Messi e Cristiano Ronaldo, ma c'è sottolineare come le scelte della redazione del noto giornale inglese siano state condizionate dalla posizione dei vari calciatori in tutta la loro carriera e non solo dal numero dei gol. In questa classifica si fa riferimento esclusivamente ai cosiddetti centravanti tradizionali. Così infatti la BBC spiega l'esclusione di CR7: "Sicuramente è uno dei migliori marcatori di sempre, ma ha iniziato a giocare da prima punta solo a 30 anni".