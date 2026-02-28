Da Maignan a Caprile, Valenti blocca di nuovo il portiere: questa volta però è fallo

Una delle decisioni più controverse nello scorso weekend di Serie A torna d'attualità dopo neppure una settimana. Il protagonista è ancora una volta Lautaro Valenti. Il difensore del Parma, su un calcio d'angolo a favore nella sfida con il Cagliari, ha replicato il blocco sul portiere che aveva propiziato il gol partita di Troilo contro il Milan.

Un episodio molto discusso visto che a San Siro l'arbitro Piccinini aveva inizialmente fischiato fallo su Maignan prima di essere richiamato all'on field review per convalidare il gol dei Ducali. Una decisione, quella dei fischietti a Lissone, confermata anche a Opena Var dall'ex arbitro Dino Tommasi: "Il giocatore gialloblù è completamente fermo, non fa alcun movimento verso il portiere del Milan, non ne ostruisce l'uscita e ha diritto di posizionarsi lì. L'on field review è corretta, non c'è fallo. Giusto convalidare il gol".